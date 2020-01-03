Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
Гончарук анонсировал разработку программы мобильности молодежи
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
План по приватизации в Украине выполнен на 3%
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

Украинская марка признана лучшей в Европе

Смотрите фото (3)
Украинская марка признана лучшей в Европе
11:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Марки "Укрпочты" с птицами признали лучшими в Европе.

Укрпочта получила 1 место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.

"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы": "Белый Аист" и "Соловей восточный" авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - говорится в сообщении.

Украина с большим отрывом выиграла 2-й конкурс "Лучшие марки Европы - выбор коллекционера"! Джерси - 2, а Молдова - третье место.

Напомним, "Укрпочта" с января повысила тарифы на международные отправления в нескольких категориях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Европа, Укрпочта, Почта, Марки, Лучшая марка Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь