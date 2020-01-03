Украинская марка признана лучшей в Европе

Новости Бизнеса:Марки "Укрпочты" с птицами признали лучшими в Европе.

Укрпочта получила 1 место в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019". Об этом сообщила пресс-служба предприятия на странице в Facebook.

"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы": "Белый Аист" и "Соловей восточный" авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - говорится в сообщении.

Украина с большим отрывом выиграла 2-й конкурс "Лучшие марки Европы - выбор коллекционера"! Джерси - 2, а Молдова - третье место.

Напомним, "Укрпочта" с января повысила тарифы на международные отправления в нескольких категориях.