Компания SkyUp изменила правила перелета пассажиров

Новости Бизнеса:Авиакомпания SkyUp с 16 января меняет правила перевозки пассажиров и багажа.

Авиакомпания SkyUp Airlines с 16 января 2020 года меняет правила обслуживания пассажиров и перевозки багажа.

Как сообщается на сайте компании, в частности, с указанной даты тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Кроме того, норма багажа для ребенка до двух лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Изменения также коснутся и перевозки ручной клади. Ее вес должен составлять до 7 кг, параметры - 55х40х20 см. Общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры - 35х20х10 см. Питание для ребенка – вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см.

Вес одного нестандартного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не должен превышать 75 кг (ранее было 80 кг), а его размеры должны позволять разместить багаж на отдельном пассажирском кресле и не превышать 40х55х115 см.

Максимальная сумма измерений для перевозки спортивного снаряжения увеличивается до 330 см. При этом, если суммарный вес снаряжения и единицы зарегистрированного багажа не превышает 23 кг, оно перевозится бесплатно.

Помимо этого, изменения коснулись и перевозки детей без сопровождения. Теперь услуга оформляется для детей от 5 до 14 лет при перевозке по Украине и детей от 5 до 16 лет при международной перевозке (ранее услуга была доступна для детей от двух лет). Стоимость сопровождения несовершеннолетнего ребенка – EUR50.

SkyUp также увеличил максимальный возможный вес преревозки в пассажирском салоне котов или собак (со всеми средствами перевозки). Теперь он составляет 8 кг (ранее было 7 кг). При этом размер контейнера для перевозки живых комнатных животных в пассажирском салоне воздушного судна не должен превышать 50х40х20 см (115 см ранее). В багажном отделении – до 23 кг с клеткой, параметры до 310 см в сумме трех измерений.

Стоимость перевозки животного в салоне составит EUR40 при покупке на сайте авиакомпании и EUR50 при покупке в аэропорту. Стоимость перевозки в багажном отделении – EUR80 при покупке на сайте и EUR100 при покупке в аэропорту.

Кроме того, SkyUp сообщает об ограничении возможности смены даты вылета в личном кабинете. Этой опцией, как и раньше, можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за EUR50 - в рамках Economy Standard не менее чем за 12 часов до вылета, однако уже не на всех рейсах - кроме Зальцбурга (Австрия) и Коломбо (Шри-Ланка).

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Флот авиакомпании состоит из десяти самолетов – двух Boeing 737-900 ER, шести Boeing 737-800 и двух Boeing 737-700.