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Суд арестовал имущество николаевского завода Океан

Суд арестовал имущество николаевского завода Океан
12:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikipedia.org

Новости Бизнеса:Прокуратура добилась ареста целостного имущественного комплекса завода "Океан" с целью его сохранности.

Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан", рамках которого с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения по ходатайству прокурора Печерским районным судом Киева 13 января 2020 года наложен арест в уголовном производстве на весь целостный имущественный комплекс ПАО "НСЗ "Океан".

Как сообщается в информации прокуратуры, прокурорами также принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.).

В начале декабря 2018 года по итогам второго повторного открытого аукциона, целостный имущественный комплекс "Океана", выставленный на торги по стартовой цене 1,1 млрд грн, был приобретен ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) за 122 млн грн.

Белизская Belmont Industries Inc. и кипрская Poizanter Holdings Limited заявляют, что в 2010 году через банковские счета внесли EUR60 млн инвестиций в "Океан", которые были обеспечены ипотекой и залогом. "В последние годы с целью завладения целостным имущественным комплексом судостроительного завода путем доведения его до банкротства преступная группа, используя коррупционные связи в судебной ветви власти, вынесением судебных решений лишила иностранных инвесторов прав ипотекодерждателя", – утверждают Belmont и Poizanter.

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Среди своих противников компании, в частности, называют нынешнего собственника предприятия экс-начальника Николаевского морского торгового порта (НМТП) Василия Капацину, а аукцион по продаже завода за $4 млн называют "искусственным".

"Государству нанесены убытки в сумме 103 млн грн, иностранным инвесторам в сумме $60 млн, оборудование завода уничтожается, земельные участки разделены на три, по надуманным основаниям имущество завода передано в ипотеку оффшорной компании за $15 млн", – утверждают компании.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

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Прокуратура, Николаев, Суд, ПАО "НСЗ "Океан".
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