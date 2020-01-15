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Продажа "Мотор Сич" китайцам: рассмотрение дела в АМКУ было перенесено

Продажа "Мотор Сич" китайцам: рассмотрение дела в АМКУ было перенесено
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:АМКУ пока не назначил дату рассмотрения дела о продаже "Мотор Сичи" китайским компаниям.

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) пока не назначили дату рассмотрения дела о продаже акций АО "Мотор Сич" китайским компаниям.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины на запрос Укринформа.

"Так, рассмотрение дела по "Мотор Сич" было перенесено. Насколько нам известно, в пределах этого срока еще есть время, поэтому дата вынесения вопроса на Комитет еще не известна", - рассказали в АМКУ.

Как заявлял в конце ноября 2019 года директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич". 21 ноября стало известно, что Укроборонпром обратился в Антимонопольный комитет с просьбой продолжить рассмотрение этого вопроса на два месяца.

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13 декабря 2019 года во время общения с журналистами почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что продал акции предприятия китайской компании через биржу. По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Против приобретения акций "Мотор Сич" выступали США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

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ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более 100 стран мира.

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Китай, АМКУ, Мотор Сич, Skyrizon.
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