Продажа "Мотор Сич" китайцам: рассмотрение дела в АМКУ было перенесено

Новости Бизнеса:АМКУ пока не назначил дату рассмотрения дела о продаже "Мотор Сичи" китайским компаниям.

В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) пока не назначили дату рассмотрения дела о продаже акций АО "Мотор Сич" китайским компаниям.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины на запрос Укринформа.

"Так, рассмотрение дела по "Мотор Сич" было перенесено. Насколько нам известно, в пределах этого срока еще есть время, поэтому дата вынесения вопроса на Комитет еще не известна", - рассказали в АМКУ.

Как заявлял в конце ноября 2019 года директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, китайская компания Skyrizon уже приобрела более 50% акций запорожского завода "Мотор Сич". 21 ноября стало известно, что Укроборонпром обратился в Антимонопольный комитет с просьбой продолжить рассмотрение этого вопроса на два месяца.

13 декабря 2019 года во время общения с журналистами почетный президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил, что продал акции предприятия китайской компании через биржу. По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Против приобретения акций "Мотор Сич" выступали США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более 100 стран мира.