SkyUp приостановит полеты в ОАЭ

Новости Бизнеса:Украинский лоукостер SkyUp Airlines приостановит полеты в ОАЭ.

С 1 февраля украинский лоукостер SkyUp Airlines прекратит выполнять регулярные рейсы в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Ираком.

Об этом авиакомпания SkyUp сообщила на своей странице в Facebook.

"Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов", - говорится в сообщении.

Лоукостер обещает тем, кто уже приобрел билеты на рейсы в Шарджу, возместить их стоимость после обращения в авиакомпанию в установленном порядке.

Напоминаем, что Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) запретила украинским авиакомпаниям с 9 января полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).