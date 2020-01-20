Мощная кибератака: хакеры пытались достать данные Mitsubishi Electric

Японский производитель электрического и электротехнического оборудования компания Mitsubishi Electric подверглась мощной хакерской атаке.
Об этом в понедельник, 20 января, сообщило издание Japantimes.
По информации издания, в корпорации уже заверили, что закрытые и весьма чувствительные сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли не были похищены.
При этом не исключается, что хакеры могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании.
В настоящее время проводится внутреннее расследование.
Отмечается, что к атаке на Mitsubishi Electric могут быть причастные китайские хакерские группировки.