Мощная кибератака: хакеры пытались достать данные Mitsubishi Electric

Новости Бизнеса:Хакеры неудачно атаковали Mitsubishi Electric. Ведется расследование.

Японский производитель электрического и электротехнического оборудования компания Mitsubishi Electric подверглась мощной хакерской атаке.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщило издание Japantimes.

По информации издания, в корпорации уже заверили, что закрытые и весьма чувствительные сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли не были похищены.

При этом не исключается, что хакеры могли получить доступ к личным данным сотрудников и руководства компании.

В настоящее время проводится внутреннее расследование.

Отмечается, что к атаке на Mitsubishi Electric могут быть причастные китайские хакерские группировки.