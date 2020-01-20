Скачать
Понедельник, 20.01.2020
"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину
"Черные ящики" PS752: Иран пришлет специалистов в Украину
Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ
Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ
"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию
"Я вернусь": Роман Яремчук перенес операцию
Шестилетний Оуэн Колли собрал 200 тысяч долларов для спасения Австралии (Фото)
6-летний Оуэн Колли собрал $200 тысяч для спасения Австралии

Приватизация "Укрспирта": 35 заводов передадут Фонду госимущества

Приватизация "Укрспирта": 35 заводов передадут Фонду госимущества
19:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Минэкономики планирует передать на приватизацию 35 заводов "Укрспирта".

Правительство передаст 35 заводов государственного предприятия "Укрспирт" в Фонд государственного имущества на приватизацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам совещания министерства с руководителями спиртовых заводов.

"В ходе совещания Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, напомнил о решении правительства, согласно которому 35 объектов, входящих в состав "Укрспирта", должны быть переданы на приватизацию в Фонд госимущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на совещании руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи заводов в Фонд государственного имущества. Следующим шагом будет подготовка новой редакции уставов заводов и завершение инвентаризации.

В "Нафтогазе" назвали два фактора закупки газа у российского "Газпрома"

Согласно сообщению, среди 35 подлежащих приватизации заводов "Укрспирта" 3 производят пищевой спирт, 1 – ликеро-водочную продукцию, 4 – спиртовую продукцию технического назначения. Еще 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца, 16 требуют существенной модернизации, а 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

В Минэкономики планируют снизить норму дивидендов на 40%

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 млрд грн и планирует завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

Министерство энергетики создает новое госпредприятие

В декабре 2019 года Минэкономики провело аудит предприятия, по итогам которого работающими оказались 29 заводов "Укрспирта" из 83.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Укрспирт, ФГИ, Тарас Высоцкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
05 В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Порошенко пришел в ГБР за повестками
Порошенко пришел в ГБР за повестками
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента: самые низкие показатели у &quot;ОПЗЖ&quot;
В КИУ оценили работу лидеров фракций парламента
Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине
Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине
Электрокар Chery: появились подробности о новинке
Электрокар Chery: появились подробности о новинке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь