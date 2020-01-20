Приватизация "Укрспирта": 35 заводов передадут Фонду госимущества

Новости Бизнеса:Минэкономики планирует передать на приватизацию 35 заводов "Укрспирта".

Правительство передаст 35 заводов государственного предприятия "Укрспирт" в Фонд государственного имущества на приватизацию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам совещания министерства с руководителями спиртовых заводов.

"В ходе совещания Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, напомнил о решении правительства, согласно которому 35 объектов, входящих в состав "Укрспирта", должны быть переданы на приватизацию в Фонд госимущества", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на совещании руководители отчитывались о подготовке документации, необходимой для передачи заводов в Фонд государственного имущества. Следующим шагом будет подготовка новой редакции уставов заводов и завершение инвентаризации.

Согласно сообщению, среди 35 подлежащих приватизации заводов "Укрспирта" 3 производят пищевой спирт, 1 – ликеро-водочную продукцию, 4 – спиртовую продукцию технического назначения. Еще 7 заводов могут восстановить производство в течение месяца, 16 требуют существенной модернизации, а 4 предприятия находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не способны осуществлять производственную деятельность.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, который с 1 января 2020 года отменил государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени. Закон также предусматривает приватизацию существующих спиртзаводов.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает поступления от приватизации "Укрспирта" в 2-3 млрд грн и планирует завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

В декабре 2019 года Минэкономики провело аудит предприятия, по итогам которого работающими оказались 29 заводов "Укрспирта" из 83.