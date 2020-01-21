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В Европе сняли арест с активов "Газпрома"

В Европе сняли арест с активов "Газпрома"
10:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Страны Евросоюза сняли арест с активов российской компании "Газпром", наложенных по иску "Нафтогаз Украины".

Снятие арестов с активов "Газпрома" в Европе связано с окончанием процесса взыскания с российской компании 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, 2,9 млрд долл. Мы получили 2,9 млрд долл. деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 года. Долг взыскан", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты с активов российской компании "Газпром", которые были раньше наложены из-за исков "Нафтогаза Украины".

В "Нафтогазе" назвали два фактора закупки газа у российского "Газпрома"

27 декабря "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

Напомним, глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину.

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Газпром, Нафтогаз, Активы, Иск, Арест активов, Активы Газпрома.
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