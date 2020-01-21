В Европе сняли арест с активов "Газпрома"

Новости Бизнеса:Страны Евросоюза сняли арест с активов российской компании "Газпром", наложенных по иску "Нафтогаз Украины".

Снятие арестов с активов "Газпрома" в Европе связано с окончанием процесса взыскания с российской компании 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Эти аресты накладывались на активы "Газпрома" в разных юрисдикциях, чтобы заставить его заплатить долг по решению Стокгольмского арбитража, 2,9 млрд долл. Мы получили 2,9 млрд долл. деньгами от "Газпрома" 27 декабря 2019 года. Долг взыскан", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты с активов российской компании "Газпром", которые были раньше наложены из-за исков "Нафтогаза Украины".

27 декабря "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

Напомним, глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину.