"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение

Новости Бизнеса:"Укртранснафта" завершила вытеснение "грязной" российской нефти из нефтепровода "Дружба".

АО "Укртранснафта" (УТН) отчиталась о завершении 18 января вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики из украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января – до пункта сдачи нефти "Будковцы" (Словакия).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также отмечается, что "Укртранснафта" в период с мая 2019 года по январь 2020 получила от ПАО "Транснефть" EUR4,336 млн компенсации за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

"Всего, в течение периода вытеснения некачественной российской нефти из украинского участка нефтепровода "Дружба", ПАО "Транснефть" резервировало производственные мощности "Укртранснафта" и оплатило обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года до января 2020 года EUR4,336 млн компенсации", – указано в сообщении компании.