Японский автомобильный гигант заключил договор с Uber на поставку электромобилей

Новости Бизнеса:Uber и Nissan договорились о поставках электромобилей.

Uber и Nissan подписали соглашение о сотрудничестве по электромобилям: японский автопроизводитель будет поставлять их Uber.

Об этом пишет "Коммерсант".

Nissan предоставит водителям сервиса 2 тысячи полностью электрических автомобилей Leaf, произведенных в Великобритании: водители смогут купить их или взять в аренду со скидкой, размеры которой не сообщаются. Эти электромобили будут использоваться для перевозок пассажиров в Лондоне.

Uber планирует к 2025 году довести уровень своих выбросов в атмосферу в Лондоне до нуля — к этому моменту все такси Uber в городе должны быть электрическими. В Лондоне с сервисом сотрудничают около 45 тысяч водителей.

В начале прошлого года сервис ввел в Лондоне дополнительный сбор в размере 15 пенсов на одну милю при поездках на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания.

"Водители Uber станут пользователями электромобилей", — говорит глава подразделения Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

"Вы платите несколько большую сумму вначале, но у вас будут более низкие эксплуатационные расходы", - добавил он.