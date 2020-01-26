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Авиакомпания SkyUp вскоре запустит рейсы Одесса - Крит

Авиакомпания SkyUp вскоре запустит рейсы Одесса - Крит
23:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Одессы на Крит.

Украинская авиакомпания SkyUp с мая текущего года запустит рейсы Одесса - Крит.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Одесса», SkyUp открывает продажу билетов из Одессы на греческий остров Крит.

Старт полетов - с 19 мая 2020 года.

Планируется, что рейсы будут осуществляться по вторникам. Вылет из Одессы - в 01:50 по местному времени.

Стоимость билета с багажом: от 1,559 тыс. грн.

Напоминаем, с 1 апреля 2020 года авиакомпания SkyUp запустит рейсы из Киева в Пизу (Италия), с 29 апреля - из Львова в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария), а с 3 июня в Барселону (Испания). Кроме того, весной - из Киева, Одессы, Харькова и Львова – рейсы в четыре города Италии, а также с 28 мая – из Одессы в Тбилиси (Грузия).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания ”ACS-Украина” Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор ”Join Up!”.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Украина, Одесса, Крит, SkyUp.
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