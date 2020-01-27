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Новые дороги: В Укравтодоре заявили о приоритетах в строительстве мостов на 2020

Новые дороги: В Укравтодоре заявили о приоритетах в строительстве мостов на 2020
13:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В Укравтодоре заявили о приоритетах при строительстве новых обновленных мостов в Украине.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" считает, что в 2020 году приоритетными для ремонта и строительства являются мостовые переходы в Запорожье, Николаеве и Кременчуге.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на презентации планов работы госагентства "Дороги UA 2020".

"В строительстве мостов есть три приоритета. Это запорожские мосты, сейчас тендеры проходят. Есть два других больших проекта. Это город Николаев. В нем есть существующий мост (Южнобугский), который мы, "Укравтодор", забираем на баланс с баланса городской администрации. И есть в Николаеве проект сотрудничества с японской агенцией JICA. И я надеюсь, что в этом направлении в этом году также будет прорыв, потому что, насколько мне известно от коллег, японская сторона уже подтвердила и прислала проект кредитного соглашения", - отметил Кубраков.

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"Есть город Кременчуг, в котором также сложная ситуация с существующим мостовым переходом в городе. Он также не на балансе "Укравтодора". Проектируется также новый мост рядом с городом, но мы детально изучаем дополнительные возможности, что можно сделать с существующим мостовым переходом, потому что мы понимаем, что город нельзя просто оставить, просто построив в 30 километрах рядом с существующим мостом, потому что там есть городской транспорт и это социально невозможно сделать", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года "Укравтодор" объявил тендер на строительство моста через Днепр в Запорожье с ожидаемой стоимостью проекта 12,34 млрд грн.

В январе 2020 года Министерство инфраструктуры получило обновленный отчет Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и проект кредитного соглашения по строительству нового моста в Николаеве.

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Украина, Транспорт, Дороги, Укравтодор, Александр Кубраков.
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