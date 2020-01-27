Японское агенство готово принять участие в строительстве моста в Николаеве

Новости Бизнеса:JICA подтвердила намерения о сотрудничестве с "Укравтодором" в строительстве моста в Николаеве.

Японское агентство международного сотрудничество "Джайка" (JICA) подтвердило сотрудничество в строительстве моста в Николаеве, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков.

"В Николаеве есть проект сотрудничества с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA). Надеюсь, что в этом направлении в 2020 году будет прорыв, потому что японская сторона уже подтвердила, прислала проект кредитного соглашения", - сказал он в ходе конференции Дороги UA 2020 в Киеве в понедельник.

При этом Кубраков добавил, что также в настоящее время проходит тендер на строительство Запорожского моста.

Как сообщалось, японская JICA презентовала проект строительства моста в Николаеве еще в июне 2018 года.