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Лещенко получил крупный гонорар от "Укрзализныци"

Лещенко получил крупный гонорар от "Укрзализныци"
16:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Бывший народный депутат получил 136 тысяч от украинской железной дороги.

Член Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко задекларировал 25 января 136 тысяч гривен гонорара, который получил от украинской железной дороги.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Изменения экс-нардеп внес 25 января, дата получения дохода - 15 января. В изменениях имущественного положения не указано, за какой период осуществлена выплата.

Сейчас СМИ пытаются получить комментарий бывшего парламентария.

2 января Лещенко также задекларировал почти 124 тысячи гривен дохода "за занятие предпринимательской деятельностью" от ООО Бизнесгрупп.

Владельцем "Бизнесгрупп" является бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, известный несколькими скандальными застройками в Киеве и Одессе. По данным госреестра печатных СМИ и информагентств, "Бизнесгрупп" является издателем англоязычного издания "Kyiv Post", которое неоднократно публиковало материалы Лещенко.

Лещенко возглавит антикоррупционный комитет в Укрзализныци

Как известно, 27 января наблюдательный совет Укрзализныци образовала комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавил Лещенко.

В декабре 2019 года кабинет министров назначил Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзализныци".

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава тогда сообщал, что среднемесячная заработная плата члена наблюдательного совета "УЗ" составляет 588 тысяч гривен.

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Укрзализныця, Сергей Лещенко, НАПК.
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