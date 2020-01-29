Кабмин одобрил отставку главу "Укрзализныци"

Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова.
Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", - сказал он.
Как сообщалось ранее, наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.
Напомним, Алексей Гончарук прокомментировал сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn: Речь о продаже или концессии не идет.