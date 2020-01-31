Множество производителей останавливают работу из-за коронавируса в Китае

Новости Бизнеса:Компании в Китае массово останавливают производство из-за коронавируса.

Несколько дней назад мы писали о том, что из-за коронавируса Xiaomi решила закрыть свои магазины в Китае. Теперь же к ней присоединились многие крупные производители.

Кто закрылся

Итак, правительство Китая сначала изолировало несколько крупных городов, после чего решило закрыть заводы. Речь идет о предприятиях Samsung, а также Foxconn и Pegatron, где производится сборка устройств Apple. Кроме того, по распоряжению властей Tesla закрыла свою фабрику в Шанхае. Предварительно, производство остановлено до 9 февраля.

У Google в Китае четыре офиса, хоть поисковик и недоступен в Поднебесной. Компания решила закрыть офисы в Китае, Гонконге и на Тайване и рекомендует сотрудникам, которые там остались, выехать из этих стран и как минимум пару недель работать дома.

Apple также закрыла все свои магазины в Китае. Amazon и Microsoft ограничили деловые поездки своих сотрудников в Китай. Китайские сборочные заводы Ford и Toyota тоже простаивают, а Starbucks решил на время закрыть более 2000 своих кофеен в Китае.

По последним данным, число летальных исходов из-за коронавируса достигло 171. Еще в отношении более чем 12 тысяч китайцев у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152.