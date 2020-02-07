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В самолете Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки

В самолете Boeing 737 MAX нашли очередные неполадки
08:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Инженеры компании Boeing обнаружили новый дефект в программном обеспечении самолетов 737 MAX.

Компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max, однако заверила, что он не задержит ожидаемого возвращения самолета в эксплуатацию в середине нынешнего года. Об этом сообщило в четверг американское агентство Bloomberg, сославшись на заявление компании.

"Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральному управлению авиации", - отмечается в сообщении.

Проблема заключалась в том, что индикатор, разработанный для предупреждения о неисправности вспомогательной системы, которая руководит носом самолета, включался в ненужных случаях.

"Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению", - заявили в компании.

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Напомним: приостановка полетов Boeing 737 Max произошла после двух инцидентов с падением пассажирских авиалайнеров, когда в полетный режим вмешивалась электроника.

Все самолеты этой серии были "приземлены" для выявления причин аварий, после чего было принято решение разработать новое программное обеспечение. Это привело к снижению акций Boeing.

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В то же время в компании заявили, что считают приоритетом "номер один" гарантировать безопасность полетов 737 Max и выразили уверенность в достижении этого результата.

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Boeing, Самолет, 737 MAX, Самолет Boeing 737 MAX.
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