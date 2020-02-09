Ericsson и NVIDIA пропустят MWC 2020 из-за коронавируса

Новости Бизнеса:Вслед за LG компании Ericsson и NVIDIA отказались от участия в MWC 2020.

Все больше компаний из-за коронавируса отказываются от участия в одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая в этом году пройдет с 24 по 27 февраля в Барселоне.

Кто отказался

Вслед за LG об отказе от участия в MWC 2020 заявили компании Ericsson и NVIDIA.

«Мы сообщили GSMA, организаторам MWC, что не будем отправлять наших сотрудников на мероприятие этого года. Учитывая риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом, обеспечение безопасности наших коллег, партнеров и клиентов является нашей главной заботой. MWC — одна из самых важных технологических конференций в мире. Мы с нетерпением ожидаем возможности поделиться нашей работой в области AI, 5G и vRAN с индустрией. Мы сожалеем, что не приедем, но считаем, что это правильное решение», — говорится в заявлении NVIDIA.

Представители Ericsson добавляют, что «даже если риск невысок, компания не может гарантировать здоровье и безопасность своих сотрудников и посетителей».

«Здоровье и безопасность наших сотрудников, клиентов и других заинтересованных сторон являются нашей первоочередной задачей. Это решение, которое мы приняли нелегко. Мы с нетерпением ожидали демонстрации наших последних новинок на MWC в Барселоне. Это очень прискорбно, но мы твердо верим, что самое ответственное деловое решение — отказаться от участия в этом году», — подчеркнул Боре Экхольм (Börje Ekholm), президент и исполнительный директор Ericsson.

Вместо этого компания обещает провести отдельные мероприятия Ericsson Unboxed на своих внутренних рынках.