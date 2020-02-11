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Популярная авиакомпания меняет правила перевозки животных в салоне

Популярная авиакомпания меняет правила перевозки животных в салоне
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Авиакомпания МАУ с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 кг.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 кг, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Многие из нас в МАУ имеют домашнего любимца, некоторые - даже не одного. Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать "пушистиков" на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая, которую цитирует пресс-служба.

Она отмечает, что условия путешествия служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей остаются неизменными – никаких ограничений веса и размеров, бесплатно при условии предоставления документов, подтверждающих специализацию.

Стоимость услуги останется без изменений. Заказать услугу необходимо минимум за 24 часа до вылета.

Пресс-служба уточняет, что габариты контейнера с животным должны составлять не более 55 х 40 х 20 см. При этом в одном контейнере можно перевозить не более трех животных, один пассажир может перевозить не более одного контейнера.

На борту МАУ могут одновременно путешествовать: на дальнемагистральных рейсах - восемь животных (двое в бизнес классе, одно в премиум-эконом, пять в экономическом); на ближне- и среднемагистральных рейсах - четверо животных (одно в бизнес классе, четверо в экономическом).

Как сообщалось, авиакомпания "МАУ" планирует общее сокращение флота в 2020 году до 34 самолетов. По информации перевозчика, максимальное количество самолетов в 2019 году составляло 42 ед.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

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МАУ соединяет Украину с 38-ю странами, расположенными в Европе, Азии, Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Выполняет 1100 международных и внутренних рейсов еженедельно и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тысячи городов мира.

Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

МАУ завершила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

По прогнозам совладельца авиакомпании Арона Майберга, убыток МАУ в 2019 году будет меньше, чем годом ранее.

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Самолет, МАУ, Авиаперевозчики, Перевозка животных, Нормы перевозки животных.
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