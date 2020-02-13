Канадский Bombardier остановил производство коммерческих самолетов

Новости Бизнеса:Канадская корпорация Bombardier больше не будет производить коммерческие самолеты.

Канадская корпорация Bombardier прекращает производство коммерческих самолетов.

Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

Отмечается, что компания продаст свою долю в имеющихся проектах, в частности лайнере А220, европейском концерне Airbus. "Решение Bombardier продать свою долю в партнерстве с А220 завершает выход компании из коммерческой авиакосмической отрасли. В 2016-м коммерческий авиакосмический бизнес Bombardier потерял примерно 400 млн долл. и потратил примерно 1 млрд долл. Решение этой проблемы было ключевым шагом в плане восстановления компании", - отмечается в пресс-релизе.

В компании добавили, что смогли также обеспечить сохранение многих рабочих мест в Канаде. "Bombardier переместит производство и сотрудников, работавших над А220 и А330 в Сейнт-Лорене в провинции Квебек, на дочернее предприятие Airbus - Stelia Aerospace", - отмечается в документе.

25% программы коммерческих самолетов Bombardier принадлежит правительству канадской провинции Квебек. После завершения сделки остальные 75% будет контролировать Airbus. Bombardier оставляет себе более прибыльную часть бизнеса, включая железнодорожный транспорт и частные самолеты.