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США вновь отложили санкции против Huawei

США вновь отложили санкции против Huawei
05:26 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса:США вновь обвинили Huawei в краже интеллектуальной собственности.

История противостояния США и китайской компании Huawei продолжается, и это еще далеко не конец.

Санкции отложили

Министерство торговли США в очередной раз продлило временную генеральную лицензию на сотрудничество с Huawei. Дело в том, что срок предыдущего разрешения заканчивается 16 февраля.

Только в этот раз лицензию выдали не на 90 дней, как раньше, а на 45.

«45-дневное продление необходимо для того, чтобы позволить существующим телекоммуникационным провайдерам, особенно в сельских общинах США, продолжать временно и безопасно эксплуатировать существующие сети, в то же время определяя альтернативы Huawei для будущей работы», — говорится в сообщении ведомства.

Похоже, такое подвешенное состояние будет продолжаться еще не один месяц.

Очередные обвинения

В то же время прокуратура США предъявила Huawei обвинения в краже коммерческой тайны и в помощи Ирану, находящемуся под санкциями.

В обвинительном заключении говорится: «Для того, чтобы получить доступ к коммерческой тайне, сотрудники Huawei прибегали к различным тактикам — от получения сведений через завербованных научных сотрудников до физического доступа к разработкам».

ФБР также заявило о доказательствах ведения бизнеса со странами, находящимися под санкциями США. Во внутренней переписке Huawei скрывала их за кодами: например, код «А2» обозначал Иран, а код «А4» — КНДР. Huawei работала в этих странах через подразделение Skycom, при этом сотрудники Huawei отрицали связь двух компаний.

Huawei уже ответила на эти обвинения, назвав их «политическим преследованием» и заявив, что правительство США «использует всю мощь целой нации, чтобы преследовать частную компанию».

«В этих спорах ни один суд не установил, что компания Huawei занималась кражей интеллектуальной собственности или потребовал, чтобы Huawei возместила ущерб за нарушение прав интеллектуальной собственности других лиц. Министерство юстиции США вновь рассматривает ранее разрешённые гражданские дела как уголовные дела. Это избирательное, политически мотивированное правоприменение, противоречащее общим судебным нормам. Это политическое преследование, простое и понятное»

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Китай, Санкции, Huawei.
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