Повышение платы: В Укртелекоме заявили о будущем тарифов на связь

Новости Бизнеса:В Украине с 1 марта компания Укртелеком собирается повысить тариф на плату за связь.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 марта 2020 года повышает абонентскую плату за стационарную телефонию.

Данные о новых тарифах представлены на официальном сайте компании.

Так, тарифы "Домашний безлимитный" и "Домашний базовый" будут повышены на 24%. Стоимость услуги по тарифу "Домашний безлимитный" с 1 марта составит 123 грн в месяц (ранее 99 грн), "Домашний базовый" - 117 грн в месяц (ранее 94 грн).

Тарифы "Простой" и "Простой минимальный" будут повышены на 10%: с 65,14 до 71,65 грн в месяц за тарифный план "Простой минимальный" и с 67,10 грн до 73,81 грн в месяц за "Простой".

Стоимость услуг до 29 февраля включительно уже находится в разделе "Архив тарифов".

Кроме того, "Укртелеком" с 1 марта повышает стоимость услуги проводного радиовещания. Если с 1 января плата за радиоточку составляет 35 грн, то с 1 марта она будет повышена до 45 грн, а услуга переустановки радиоточки с одной комнаты в другую повысится с 35,22 до 60 грн.

Как сообщалось ранее, в пресс-службе "Укртелекома" заявляли, что компания не будет повышать тарифы на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года из-за "социальной важности услуги".

Компания "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины.

Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).