Акции производителя пива "Corona" обрушились из-за коронавируса

Новости Бизнеса:Акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке из-за коронавируса.

"Жертвой" китайского коронавируса стало пиво "Corona", акции производителя которого подешевели на 8%.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Данные об увеличении онлайн-поиска "пивного вируса короны" и "пивного коронавирус" указывают на то, что мексиканскому пиву не удалось избежать ассоциаций с COVID-19", - говорится в сообщении. Отмечается, что акции производителя "Corona" подешевели на этой неделе в Нью-Йорке.

"Согласно данным YouGov Plc, намерение приобрести пиво упало среди взрослых США до самого низкого уровня за предыдущие два года. В последние дни убытки стали больше по мере распространения инфекции", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщила о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель. Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".