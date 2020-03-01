Связь дорожает: Компания Укртелеком повысила тарифы для населения

Новости Бизнеса:В Украине компания Укртелеком повысила тарифы для населения.

Укртелеком с 1 марта повысил стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10%. То есть с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 1 марта 2020 года прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января 2020 года", — говорится в сообщении.

Также, Укртелеком повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 грн до 117 грн (500 минут на междугородные разговоры и 120 мин на мобильные номера". Тариф "Домашний безлимитный" повышен с 99 грн до 123 грн.

Так, согласно решению НКРС, с 1 января 2020 года установлены новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повышены на 10% — с 54,28 гривен до 59,71 гривен.