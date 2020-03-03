Украинская авиакомпания приостанавливает рейсы в Турин

Новости Бизнеса:Авиаперевозчик SkyUp с 5 марта приостанавливает выполнение рейсов в Турин.

Украинская авиакомпания SkyUp с 5 марта приостанавливает полеты в Турин (Италия) в связи с информации о распространении коронавируса.

Как сообщила пресс-служба SkyUp, предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

"По поводу Италии у нас есть планы. В этом году полетная программа предполагает более 10 направлений из Киева и регионов. Но мы не можем игнорировать текущую ситуацию и обеспокоенность людей, поэтому сокращаем авиасообщение со страной до нормализации ситуации", - цитирует пресс-служба генерального директора SkyUp Airlines Евгения Хайнацкого.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, должны обратится за возвратом средств или обсудить с перевозчиком возможность перебронирования на альтернативные рейсы.