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Крупная авиакомпания Германии отменяет более 7 тысяч рейсов из-за коронавируса

Крупная авиакомпания Германии отменяет более 7 тысяч рейсов из-за коронавируса
06:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Смертельный вирус в Европе: Авиакомпания Lufthansa отменила более 7 тысяч рейсов в марте.

Lufthansa объявила об отмене 7100 рейсов в марте из-за падения спроса и введенных ограничений со стороны государств на путешествия.

Данная ситуация затронет внутренние перелеты по Германии, рейсы в Италию, Скандинавию, страны Балтии, Польшу, Россию, Великобританию, Францию, Испанию, Португалию, и по другим направлениям, передает avianews.com.

Из Франкфурта авиакомпания отменит 3 750 рейсов в 75 аэропортов, из Мюнхена - 3 350 рейсов в 65 аэропортов.

С 8 до 28 марта Lufthansa и входящие в одноименную группу авиакомпании прекратят полеты в Израиль из-за введения этой страной ограничений на въезд граждан стран, в которых зафиксированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19. На данный момент Lufthansa Group заявила о сокращении полетной программы на 25%, при этом уменьшение провозных емкостей эквивалентно постановке на прикол 150 самолетов, включая 125 среднемагистральных и 25 дальнемагистральных. Всего флот авиакомпаний Lufthansa Group включает 770 авиалайнеров, в том числе 180 дальнемагистральных.

Напоминаем, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) авиакомпании могут потерять от 63 до 113 миллиардов долларов дохода от пассажирских перевозок в мире в 2020 году, в зависимости от распространения коронавируса.

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Германия, Авиакомпания, Lufthansa, Коронавирус, Саомлет.
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