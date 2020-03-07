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Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне

Смертельный вирус: Facebook закрывает офисы в Лондоне
04:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Facebook временно закрывает офисы в Лондоне из-за вспышки коронавируса.

Компания Facebook временно закрывает три лондонских офиса из-за опасений о возможном распространении коронавирус среди сотрудников.

Об этом информирует Sky News.

"Facebook закрывает собственные три офиса в Лондоне и рекомендовал их сотрудникам работать из дома после того, как у одного из сотрудников обнаружили вирус Covid-19", - говорится в сообщении.

Работник из Сингапура, тесты которого на Covid-19 оказались положительными, посещал лондонские офисы Facebook 24-26 февраля.

В офисах компании в Лондоне сейчас работает около 3 тысяч человек. Неизвестно, сколько людей контактировало с зараженным.

По состоянию 6 марта коронавирусом в Британии заразились 163 человека, двое людей умерли.

В мире количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 055. Из них 80 556 - на материковом Китае, 6 593 - в Южной Корее и 4 747 - в Иране. Количество летальных случаев от вируса составляет 3398, 2931 – в Китае и 124 в Иране. В мире 55 672 человек уже выздоровели после Covid-19.

В Украине первый случай заражения коронавирусом обнаружили у черновчанина, который вернулся из путешествия по Италии.

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Facebook, Лондон, Коронавирус.
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