В SkyUp займутся изменением полетной программы

Новости Бизнеса:SkyUp рассматривает возможность изменения полетной программы из-за коронавируса.

Украинская авиакомпания SkyUp (Киев) рассматривает возможность изменения полетной программы в связи с информацией о распространении коронавируса.

Об этом сообщили в обнародованном на странице авиакомпании в Facebook во вторник.

"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, SkyUp с 5 марта приостановила полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.

Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.