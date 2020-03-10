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В SkyUp займутся изменением полетной программы

В SkyUp займутся изменением полетной программы
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:SkyUp рассматривает возможность изменения полетной программы из-за коронавируса.

Украинская авиакомпания SkyUp (Киев) рассматривает возможность изменения полетной программы в связи с информацией о распространении коронавируса.

Об этом сообщили в обнародованном на странице авиакомпании в Facebook во вторник.

"В настоящее время внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, SkyUp с 5 марта приостановила полеты в Турин (Италия) в связи с информацией о распространении коронавируса.

Предварительно временная отмена будет действовать до 25 октября.

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Компания, Авиакомпания, Вирус, Коронавирус, SkyUp, SkyUp Airlines.
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