Пандемия коронавируса: в Google запустили группы реагирования на ситуацию

Новости Бизнеса:Компания находится на постоянной связи со Всемирной организацией здравоохранения.

В компании Google создали круглосуточные группы реагирования на ситуацию с распространением коронавируса в мире и обещают пользователям максимально достоверную информацию.

Об этом сообщается на официальном блоге компании.

"Мы создали круглосуточную группу реагирования и остаемся на связи со Всемирной организацией здравоохранения, а топ-менеджеры Google ежедневно проводят встречи, чтобы принимать взвешенные решения относительно наших офисов во всем мире", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящее время на специальной странице в Google в режиме SOS Alert (экстренные сообщения) собраны последние новости и советы по безопасности, а также ссылки на информацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также в компании работают над тем, чтобы расширить панели знаний о симптомах, профилактике и лечении в случае заражения Covid-19.

В Google добавили, что уже выделены 25 миллионов долларов на бесплатную рекламу для ВОЗ и государственных учреждений и в случае необходимости готовы пересмотреть эту сумму в сторону увеличения. Компания работает с правительствами во всем мире, чтобы помочь им распространять авторитетную публичную информацию о Covid-19.