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Пятница, 13.03.2020
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Facebook и Twitter удалили очередную сеть фейковых аккаунтов

Facebook и Twitter удалили очередную сеть фейковых аккаунтов
05:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Facebook и Twitter прекратили онлайн-кампании направленные на аудиторию чернокожего населения в США.

Ведущие социальные сети Facebook и Twitter в четверг заявили, что прекратили действие кампаний влияния на часть чернокожего населения в США в избирательный период, которые проводились с территории Ганы и Нигерии.

Об этом сообщил в четверг CNN.

"Facebook и Twitter в четверг объявили, что прекратили онлайн-кампании вмешательства при поддержке России, направленные на аудиторию афро-американцев", - говорится в сообщении.

Кампании проводились из Ганы и Нигерии, что стало одним из последних примеров усилий России посеять раздор в США чужими руками.

"Россия платила наемным людям в двух африканских странах за распространение расходящихся и поляризованных сообщений, направленных конкретно на чернокожих американцев в социальных медиа", - отмечается в публикации.

Так, платформа Facebook изъяла 49 учетных записей, 69 страниц, а также 85 аккаунтов в Instagram за подозрительную активность.

"Эта сеть была создана на ранней стадии формирования аудитории и поддерживалась местными гражданами в Гане и Нигерии под контролем лиц из России", - приводит телеканал заявление представителей Facebook. При этом уточняется, что некоторые из граждан африканских стран делал это сознательно, некоторые бессознательно.

"Это было ориентировано прежде всего на аудиторию Соединенных Штатов", - отметили в Facebook.

Тем временем, Twitter аннулировал 71 учетную запись. Как отметили в компании, в основном это были англоязычные аккаунты, которые представлялись как пользователи, что находятся в Соединенных Штатах.

"Эти аннулированные учетные записи, которые функционировали из Ганы и Нигерии, и которые мы можем однозначно связать с Россией, пытались посеять раздор в разговорах о социальных проблемах, например, о расовых и гражданских прав", - отметили в Twitter.

Напомним: во время выборов 2016 года правоохранительные органы США зафиксировали отдельные информационные кампании российских троллей, которые успешно манипулировали американской аудиторией в глобальных социальных сетях.

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Facebook, Реклама, Соцсети, Twitter.
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