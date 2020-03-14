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Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft

Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
06:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Билл Гейтс вышел из Совета директоров Microsoft.

Сооснователь интернет-гиганта Microsoft и бывший руководитель компании Билл Гейтс объявил о выходе из состава Совета директоров корпорации.

Об этом говорится в заявлении Microsoft.

64-летний Гейтс продолжит быть технологическим советником гендиректора корпорации Сатии Наделлы и других ее руководителей, но он хочет сосредоточиться на благотворительности, в частности на проектах в сфере здравоохранения, образования, а также принимать больше участия в борьбе с изменениями климата.

"Для нас было большой честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в силу программного обеспечения и страстью решать наиболее насущные потребности общества", — прокомментировал уход Гейтса от дел Наделла.

Билл Гейтс основал Microsoft вместе с другом Полом Алленом в далеком 1975 году, в итоге компания стала одной из крупнейших транснациональных корпораций в мире. Мало кто не видел операционную систему Windows, которую создал Microsoft.

Гейтс был руководителем компании до 2008 года, когда отказался от этой должности, заявив о намерении больше времени тратить на благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Однако он остался председателем Совета директоров, эту должность он занимал до 4 февраля 2014 года.

Длительный период Гейтс был самым богатым человеком планеты, на сегодня, по данным Forbes, он является вторым в этом списке с состоянием в 103,6 миллиарда долларов и уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу (110,5 миллиарда).

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Microsoft, Билл Гейтс.
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