ЧС: МАУ отменит регулярные рейсы до 24 апреля включительно

Авиакомпания "
отменяет все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.
Об этом МАУ сообщает в Facebook.
"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса Covid-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля включительно", - говорится в сообщении.
При таких обстоятельствах нагрузка на каналы связи авиакомпании чрезвычайно увеличилась, и контакт-центр временно не принимает звонки.
Для связи с авиакомпанией клиентов просят заполнять форму обратной связи на сайте для внесения изменений в билет или отправки запроса на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года. Также клиенты могут обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.
В авиакомпании уверяют, что работают в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру.
Как сообщалось, в международный аэропорт "Борисполь" 26 марта из-за рубежа прибыли 5 рейсов с украинцами. Также ожидается прилет еще 19 рейсов.
14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.