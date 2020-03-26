ЧС: МАУ отменит регулярные рейсы до 24 апреля включительно

Новости Бизнеса:В связи с введением в Украине режим ЧС компания МАУ приостановила регулярные перелеты.

Авиакомпания "

отменяет все регулярные рейсы по 24 апреля включительно в связи с решением правительства о режиме чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Об этом МАУ сообщает в Facebook.

"Вчера правительство расширило политику предотвращения распространения на территории Украины вируса Covid-19 на всю страну. Как результат, авиакомпания МАУ прекращает выполнение регулярных рейсов по всей сети полетов по 24 апреля включительно", - говорится в сообщении.

При таких обстоятельствах нагрузка на каналы связи авиакомпании чрезвычайно увеличилась, и контакт-центр временно не принимает звонки.

Для связи с авиакомпанией клиентов просят заполнять форму обратной связи на сайте для внесения изменений в билет или отправки запроса на списание уплаченных средств на электронный ваучер, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года. Также клиенты могут обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

В авиакомпании уверяют, что работают в режиме 24/7, чтобы максимально быстро обработать каждое обращение, найти лучшее решение в каждом индивидуальном случае и как можно быстрее ответить каждому пассажиру.

Как сообщалось, в международный аэропорт "Борисполь" 26 марта из-за рубежа прибыли 5 рейсов с украинцами. Также ожидается прилет еще 19 рейсов.

14 марта Кабмин принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 час. 00 мин. 16 марта. С 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Напомним: