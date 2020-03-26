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ВСУ досрочно получили 28 ракет "Ольха"

ВСУ досрочно получили 28 ракет "Ольха"
23:37 Чт, 26 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новости Бизнеса:Вооруженным Силам досрочно передали 28 ракет "Ольха".

На вооружение ВСУ конструкторским бюро "Луч" досрочно передано 28 единиц высокоточных реактивных боеприпасов "Ольха".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Государственное предприятие "ГосККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", отгрузило Вооруженным Силам Украины 28 единиц изделий "Ольха", которые серийно изготавливаются на предприятии. Передача ракет состоялась досрочно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Конструкторское бюро "Луч" во время карантина работает на полную мощность.

По словам генерального конструктора и генерального директора предприятия Олега Коростелева, в производстве ракет "Ольха" принимают участие около 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно. Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы "Ольха-М, которая разработана в тесном сотрудничестве кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома".

"Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии, и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года", - сообщил Коростелев.

В пресс-службе также напомнили, что "Ольха" - это высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. Это средство является основой могущества системы огневого поражения украинских артиллеристов и сдерживающим фактором в огневом противостоянии с противником.

Комментируя выполнение государственного контракта, заместитель гендиректора по авиа- и ракетостроению Руслан Корж сообщил, что несколько лет назад предприятия Концерна приступили к поэтапному восстановлению норм военных, оперативных и стратегических запасов данной номенклатуры высокоточных средств поражения в Вооруженных силах Украины. В данный момент уже окончательно сформирован научно-технический и производственный потенциал предприятий Концерна по серийному производству этих боеприпасов, их дальнейшей модернизации и разработки на их базе перспективных высокоточных средств поражения. Это позволит, в том числе, создать и поддерживать конкуренцию в этом классе вооружения на мировых рынках оружия.

Напомним: 

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Укроборонпром, ВСУ, Луч, Ольха.
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