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Понедельник, 30.03.2020
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Facebook инвестирует большую сумму в журналистику

Facebook инвестирует большую сумму в журналистику
19:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Руководство крупнейшей социальной сети в мире Facebook пообещало выделить крупную сумму, дабы помочь пострадавшим от COVID-19 новостным агенствам.

Facebook Inc. (SPB: FB) пообещала направить дополнительные $100 млн в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.

Четверть этой суммы - $25 млн - будет предоставлена в виде грантов для финансирования менее крупных, региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project, говорится в сообщении компании. Остальные $75 млн будут выделены на "дополнительные маркетинговые расходы" новостных организаций всех размеров - как в США, так и за рубежом, чтобы помочь им компенсировать ожидаемое снижение выручки.

Новостные издания, как ожидается, столкнутся с существенным сокращением доходов от рекламы, поскольку компании урезают маркетинговые бюджеты в условиях финансовой неопределенности, отмечает газета The Wall Street Journal. Несмотря на то, что многие издания фиксируют рост числа читателей в последнее время, падение рекламных доходов заставляет их сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Facebook сообщила, что хочет помочь СМИ избежать подобных мер.

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Ранее в марте компания объявила также, что поддержит пострадавший из-за вспышки коронавируса малый бизнес с помощью грантов и рекламных кредитов на общую сумму $100 млн. На получение помощи могут рассчитывать до 30 тыс. предприятий в более чем 30 странах мира, где осуществляет свою деятельность Facebook.

Акции Facebook дорожают на 3,3% на торгах в понедельник. С начала этого года их стоимость упала на 21,1%.

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Facebook, Компания, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Facebook Inc., Covid-19.
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