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Авиационная отрасль под угрозой: аэропорты просят помощи

Авиационная отрасль под угрозой: аэропорты просят помощи
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Аэропорты Украины просят у государства помощи.

Правление и участники Ассоциации "Аэропорты Украины" гражданской авиации (ААУГА) обратились к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады и Премьер-министру с открытым письмом, в котором попросили о помощи со стороны государства авиационной отрасли.

Об этом говорится в открытом письме, обнародованном на сайте Международного аэропорта "Киев".

"С целью обеспечения сохранности авиационной отрасли просим Вас безотлагательно вмешаться в ситуацию и принять ряд мер по государственной поддержке отрасли: утверждению Государственной целевой программы поддержки авиационной отрасли (авиакомпаний, аэропортов, провайдера аэронавигационного обслуживания) с целью нивелирования негативных последствий дальнейшего существования и развития; выделению из Государственного бюджета напрямую аэропортам и государственному предприятию - "Украерорух" целевых средств (дотации) на финансирование предоставления услуг авиакомпаниям и полетам воздушных судов Министерства обороны; предоставлению аэропортам, авиапредприятиям прямой безвозвратной денежной помощи со стороны государства, что обеспечит их минимальное функционирование; освобождению авиапредприятий от уплаты НДС, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц на 2-4 кварталы 2020 года", - говорится в тексте обращения.

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Обосновывая необходимость таких шагов со стороны руководства государства, в ассоциации подчеркнули, что авиационная отрасль относится к критической инфраструктуре, где работают десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов, на подготовку которых необходимо свыше трех лет. В настоящее время прекращение авиаперевозок привело к полному прекращению финансовых поступлений у всех участников рынка авиаперевозок.

"Только падение объемов обслуживаний ВС в воздушном пространстве Украины по состоянию на 24 марта 2020 года уже достигло 87% с перспективой дальнейшего снижения. По прогнозам специалистов авиарынка и международных организаций восстановление к докризисным объемам может затянуться как минимум на 2-3 года по оптимистическому сценарию", - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что, учитывая решение КМУ о введении режима чрезвычайной ситуации и продлении карантинных мер до 24 апреля 2020 года, а также неопределенность относительно дальнейшей продолжительности таких мер в Украине и мире, на сегодняшний день очевидны риски финансового и социально-экономического состояния аэропортов, авиапредприятий. В ассоциации также подчеркивают, что несмотря на отсутствие авиасообщения, международные аэропорты не могут быть временно законсервированы и существует необходимость в дальнейшем содержать их и обеспечивать деятельность аэропортов, как составляющей части городской и общегосударственной транспортной инфраструктуры.

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"Обеспечение деятельности аэропортов - это не только социально-экономическая задача, но и один из элементов поддержания надлежащего уровня национальной безопасности Украины", - подчеркивают участники рынка.

В ассоциации также сообщили, что с целью обеспечения бесперебойного функционирования аэропортов, ГП "Украерорух" и авиапредприятий, уже сегодня принят ряд антикризисных мер, в частности введен режим вынужденного простоя для персонала, существенно снижена оплата труда, снижены эксплуатационные расходы до минимально возможного уровня, приостановлена вся инвестиционная деятельность за собственные средства и т. п.

"В настоящее время объемы средств авиапредприятий недостаточные и не позволят обеспечить их функционирование в условиях продления карантинных мер. Без поддержки государства аэропорты и провайдер воздушного движения - "Украерорух" не будут способны выполнять возложенные на них задачи, в том числе в интересах безопасности и обороны государства, и будут вынуждены остановить свою деятельность и любые полеты в воздушном пространстве Украины", - предупреждается в обращении.

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В ААУГА также напомнили, что правительствами разных стран уже принимаются меры по поддержке авиационной отрасли. В частности, снижаются ставки налогов, откладываются сроки их выплаты или полностью отменяются, частично (от 50 до 90%) компенсируются предприятиям расходы на оплату труда за время вынужденного простоя, предоставляются кредиты государственных банков на поддержку текущей ликвидности и др.

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Верховная Рада, Кабмин, Коронавирус, Владимир Зеленский, ААУГА.
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