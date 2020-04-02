Дезинфицирующие средства: Предприятия Укрспирта получили право производства

Только что подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон позволяет до 30 апреля изготавливать на заводах ГП "Укрспирт" дезинфицирующие средства.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)"... Закон позволяет до 30 апреля изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3275) был принят на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (№540-IX).
В частности, закон устанавливает нулевой акциз и упрощает админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.
Также правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 освобождаются от уплаты НДС.
Напомним:
По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.
В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.
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