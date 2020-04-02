Дезинфицирующие средства: Предприятия Укрспирта получили право производства

Новости Бизнеса:В связи с распространением коронавируса в Украине президент подписал проект, который разрешает "Укрспирту" изготавливать дезинфицирующие средства.

Только что подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским закон позволяет до 30 апреля изготавливать на заводах ГП "Укрспирт" дезинфицирующие средства.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укрспирт".

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)"... Закон позволяет до 30 апреля изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (законопроект №3275) был принят на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (№540-IX).

В частности, закон устанавливает нулевой акциз и упрощает админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Также правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 освобождаются от уплаты НДС.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.