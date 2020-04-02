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Четверг, 02.04.2020
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Расширение: На онлайн-портале "Дія" уже можно получить 27 услуг

Расширение: На онлайн-портале "Дія" уже можно получить 27 услуг
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:Онлайн-портал "Дія" заметно расширил спектр предоставляемых услуг для своих пользователей.

На цифровом портале "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщает на своем Telegram-канале.

"На портале "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, пособие при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров", - говорится в сообщении. 

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В ведомстве уточнили, что в кабинете гражданина доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении "Дія", - свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Специалисты Минцифры объяснили, что для получения услуги на портале "Дія" необходимо иметь электронную подпись, также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

На создание портала не были использованы бюджетные средства. На все расходы по разработке, дизайну и защите портала средства деньги были привлечены международными донорами и партнерами, уточнили в министерстве.  

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Как сообщалось, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Карантин, Приложение, Коронавирус, ДИЯ.
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