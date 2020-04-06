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Авиакомпания Ryanair запустит рейсы между Италией и Украиной

Авиакомпания Ryanair запустит рейсы между Италией и Украиной
12:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Авиационные власти Италии предоставили компании Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

Авиационные власти Италии (ENAC) одобрили заявку авиакомпании Ryanair на временное выполнение рейсов между городами Италии и Украины. Об этом говорится на сайте ENAC.

Отмечается, что разрешение выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года. Ryanair получил право на осуществление полетов из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Катанью, из Одессы в Рим, Бергамо, Болонью, из Львова в Рим, Бергамо, Болонью, и из Харькова в Бергамо.

При этом неизвестно, сможет ли Ryanair запустить рейсы до истечения срока действия временного разрешения. На данный момент введены ограничения на полеты в странах ЕС и Украине в связи с коронавирусом.

Ryanair хочет увеличить пассажиропоток в Украине

Как сообщалось, ранее коммерческий директор Ryanair Дэвид О’Брайан неоднократно заявлял, что правительство Италии отказывало лоукостеру в рейсах из Украины в Италию.

В начале 2020 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии на перевозку пассажиров компании Ernest Airlines. При этом в конце марта 2020 года генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири прогнозировал, что лоукостер не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня.

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Италия, Авиакомпания, Карантин, Ryanair, Авиасообщение.
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