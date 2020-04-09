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Фейки о бумажных масках у работников "УЗ": реакция компании

Фейки о бумажных масках у работников "УЗ": реакция компании
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Укрзализныця опровергает фейк о бумажных масках у ее работников.

В АО "Укрзализныця" сообщили, что работники локомотивного депо "Кременчуг" полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Об этом Укрзализныця информирует в Facebook.

"Работники локомотивного депо "Кременчуг" полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Информация, распространенная в СМИ, что указанным работникам сегодня выдали бумажные маски, не соответствует действительности", - заявляет УЗ.

Отмечается, что в депо "Кременчуг" поступило и выдано работникам: 750 масок, 300 респираторов, 230 резиновых перчаток, 46 литров средств для дезинфекции рук и т. п.

В компании пояснили, что в начале действия карантина, 12 и 13 марта, Южная железная дорога в связи с дефицитом изготовила для работников депо "Кременчуг" бумажные маски. Однако уже с 14 марта железнодорожники были полностью обеспечены защитными масками, закупленными у производителей.

"Укрзализниця постоянно пополняет запасы средств индивидуальной защиты, чтобы обезопасить работу коллектива, задействованного в перевозке стратегически важных грузов", - отмечается в сообщении.

В частности указывается, что силами региональных филиалов закуплено и передано структурным подразделениям свыше 268 тыс. защитных масок и респираторов, осуществлена поставка более 18 тыс. литров антисептика для рук

Кроме того, региональные филиалы обеспечены одноразовыми перчатками, очками, средствами для дезинфекции помещений и подвижного состава и т. д. В ближайшее время планируется поставить еще более 1,2 млн средств защиты дыхательных путей.

В ведомстве также информируют, что осуществляют централизованные закупки средств индивидуальной защиты для работников. Таким образом приобретено: 9,5 тыс. респираторов, 4,5 тыс. литров антисептика. Планируется закупить 500 тыс. масок и около 50 тыс. литров антисептика для рук.

В связи с этим УЗ призывает масс-медиа перед публикацией информации о деятельности компании обращаться за проверенный информацией в ее пресс-службу.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Кременчуге работникам депо выдали защитные маски якобы из туалетной бумаги.

Напомним: 

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Укрзализныця, Коронавирус, Фейки.
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