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Почтальоны, айтишники и аналитики: Укрпошта открывает 3000 новых вакансий

Почтальоны, айтишники и аналитики: Укрпошта открывает 3000 новых вакансий
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Укрпошта" ищет более 3000 новых сотрудников, среди вакансий: почтальоны, айтишники, аналитики, директора отделений и тд.

"Укрпошта" планирует пополнить свой штат еще 3 тыс. новых специалистов.

"Нам уже нужны операторы, почтальоны, начальники и начальницы отделений, территориальные менеджеры, водители, курьеры, сортировщики, айтишники и айтишницы и даже директор дирекции (кстати, многие из директоров выросли внутри компании). Кандидаты нужны как на новые открытые позиции, так и на замену тех, кто не может качественно и с улыбкой предоставлять услуги миллионам наших клиентов", - написал гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook во вторник утром.

Он добавил, что также есть вакансии в новых проектах: 500 передвижных отделений, внедрение ERP (нужны айтишники и аналитики), внедрение новой фронт-офисной системы (бизнес-аналитики и айтишники), запуск банка, новые центры сортировки, E-Export School от "Укрпошты".

При этом, как отмечается в сообщении на сайте компании, на время карантина наиболее актуальны в "Укрпоште" - сортировщики, водители, операторы почтовой связи и почтальоны. Сортировщикам предлагается оклад с премиями от 5,2 тыс. до 12,3 тыс. грн, водителям – от 5,8 тыс. грн до 25 тыс. грн, операторам – от 4,7 тыс. до 11 тыс. грн, почтальонам – от 4,7 тыс. до 8,5 тыс. грн.

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Новых сотрудников "Укрпошта" обязуется обеспечить средствами индивидуальной защиты, а также надбавкой 15% тем, кто непосредственно будет контактировать с клиентами (сотрудники отделений, почтальоны, курьеры, водители и т. п.). Кроме того, для них предусмотрена медицинская страховка в размере 25 тыс. грн в случае заболевания коронавирусом с признаками выраженной дыхательной недостаточности.

В настоящее время штат "Укрпошты" насчитывает более 65 тыс. работников.

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Сотрудники, Работа, Укрпошта.
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