Обошел Disney по капитализации: акции Netflix выросли более чем на 3%

Новости Бизнеса:Netflix обогнал по капитализации Disney.

Сегодня, 16 апреля, стриминговый сервис Netflix обогнал по капитализации компанию Disney. Об этом сообщает издание Variety.

Это связано с тем, что акции Netflix подорожали на 3,2% до $426,75 за акцию, а стоимость ценных бумаг Disney упала на 2,5%. На момент публикации статьи рыночная капитализация Netflix составляет $187,3 млрд, что превышает капитализацию Disney в $186,6 млрд.

Инвесторы ожидают, что Netflix продолжит расти на фоне пандемии коронавируса Covid-19, когда миллионы людей вынуждены сидеть дома.

Руководство Netflix отчитается о прибыли за первый квартал 2020 года в следующий вторник, 21 апреля.