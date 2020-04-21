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Второй энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети

Второй энергоблок Ривненской АЭС подключен к энергосети
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Запорожская АЭС вывела блок №2 в резерв из-за балансовых ограничений, Ривненская АЭС подключила блок №2 после завершения ремонта.

Запорожская АЭС 21 апреля в 02:01 отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), ожидаемое время пребывания блока в резерве – до 10 мая 2020 года.

Кроме того, Ривненская АЭС 20 апреля в 06:42 подключила второй блок к энергосети после завершения среднего планового ремонта.

Таким образом, на утро понедельник в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС длятся 124-е сутки капитального планового ремонта (до 3 мая), на энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 6-е сутки капитального планового ремонта (до 14 ноября), на энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 6-е сутки среднего планового ремонта (до 31 июля).

Как сообщалось, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" в конце прошлой недели спрогнозировал значительное снижение среднесуточного потребления электроэнергии в выходные дни 18-19 апреля, анонсировав ограничение нагрузки атомных станций и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Снижение потребления вызвано как сезонным потеплением, так и снижением объемов производств, временным прекращением деятельности предприятий сферы услуг.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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АЭС, Запорожская АЭС, Укрэнерго, Ривненская АЭС.
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