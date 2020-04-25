Facebook добавил в Messenger новую функцию

Новости Бизнеса:Messenger появится вкладка Rooms , где можно создать видеозвонок для 50 человек.

Facebook добавил в Messenger новые функции, в частности улучшил прямые трансляции и добавил возможность создавать групповые видеозвонки для 50 человек.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Verge.

Messenger появится вкладка Rooms ("Комнаты"), где можно создать видеозвонок для 50 человек. Организатор может открыть ее для всех или заблокировать, чтобы предотвратить присоединение неизвестных людей.

Для того, чтобы присоединиться к "комнате" не обязательно иметь профиль в Facebook. Видеовызов можно проводить без ограничений по времени.

Связь в "комнатах" будет зашифрована, Facebook обещает не прослушивать разговоры.

Со временем в компании планируют разрешить присоединяться к Rooms с Instagram и WhatsApp.

Кроме того, во время просмотра прямых трансляций пользователи смогут включать только аудио, чтобы не тратить трафик в случае слабого соединения.

В Instagram добавили возможность смотреть и комментировать трансляции с веб-версии. А пользователи смогут сохранять трансляции в IGTV.