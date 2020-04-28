Обновление парка: "Укрзализныця" начинает процесс отбора производителей электровозов

Новости Бизнеса:АО "Укразализныця" начинает отбор производителей для обновления парка электровозов.

АО "Укразализныця" (УЗ) начинает процесс отбора производителя электровозов для обновления парка электровозов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале во вторник.

"Важно – производители-нерезиденты могут достигнуть уровня локализации не менее 25-30% производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий. Это – рабочие места для украинцев", - написал он.

По его словам, процесс отбора начинается с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткого списка".

Согласно данным УЗ, обнародованным министром, старт отбора – 28 апреля 2020 года, завершение приема заявок – 25 мая 2020 года.

В целом "Укрзализныця" планирует обновить свой парк электровозов 135 локомотивами сменного тока, 50 локомотивами постоянного тока, 20 двосистемными локомотивами сменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).