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Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе "Укроборонпрома"

Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе "Укроборонпрома"
03:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома.

Глава СБУ Иван Баканов во время рабочей встречи с генеральным директором государственного концерна Айварасом Абромавичусом заявил, что Служба безопасности Украины готова оказывать профессиональную помощь представителям "Укроборонпрома" для обеспечения более эффективного и прозрачного реформирования концерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Любая реформа должна происходить не ради процесса, а ради результата, что несет пользу государству. Поэтому мы вместе должны установить новые стандарты, четкие и понятные критерии работы концерна "Укроборонпром". СБУ готова оказывать всю необходимую помощь", - сказал Иван Баканов.

Абромавичус отметил, что реформа будет происходить "на принципах прозрачности финансовой подотчетности и честной конкуренции и нетерпимости к коррупции. Этот подход должен повысить эффективность и конкурентоспособность всего оборонного сектора государства".

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"Руководитель Укроборонпрома представил свое видение изменений, которые планируют ввести в концерне. В частности, он остановился на этапах его трансформации для превращения в более современную структуру, рассказал о конкретных шагах по решению проблем концерна и его развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать дальнейший диалог для проведения эффективных изменений в этой сфере.

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СБУ, Укроборонпром, Айварас Абромавичус, Иван Баканов.
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