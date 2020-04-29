"Укрпочта": 1 мая в Украине будут работать 34 отделения

Новости Бизнеса:Укрпочта определила отделения, которые будут работать 1 мая.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" определила перечень из 34 отделений во всех регионах Украины, которые будут работать 1 мая.

Перечень отделений обнародован на сайте компании.

Так, в Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Ровенской, Черкасской и Черновицкой областях 1 мая будет работать по 1 отделению, в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской Николаевской и Тернопольской областях – по 2, в Харьковской области и городе Киеве будет работать по 3 почтовых отделения.

В Одесской области 1 мая будет работать 4 отделения Укрпочты, в Луганской – 6 отделений.

Как сообщалось, почтовый оператор "Новая почта" не будет закрывать ни одного из своих отделений 1 и 9 мая.