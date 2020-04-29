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Wizz Air с мая начнет летать из Вены в пять городов

Wizz Air с мая начнет летать из Вены в пять городов
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wizzair.com

Новости Бизнеса:Компания будет летать в Дортмунд, Салоники, Лиссабон, Осло и Эйндховен.

Венгерский лоукостер Wizz Air с 1 мая начнет полеты из столицы Австрии, на первом этапе по пяти направлениям - в Дортмунд (Германия), Салоники (Греция), Лиссабон (Португалия), Осло (Норвегия) и Эйндховен (Нидерланды).

Об этом сообщает австрийская общественная телерадиокомпания ORF со ссылкой на пресс-секретаря авиаперевозчика.

"Пресс-секретарь компании во вторник утром назвала Дортмунд, Салоники, Лиссабон, Осло и Эйндховен как места назначения, в которые с 1 мая можно будет вылететь из Вены", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь Wizz Air подчеркнула, что расписание рейсов может измениться в любой момент. Например, уже нет запланированных ранее таких направлений как Милан и Рим - они перенесены на две недели позднее.

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В авиакомпании отметили, что направления выбирали по их вероятной востребованности. Ожидается, что рейсами воспользуются, в первую очередь, люди, которым нужно лететь по рабочим или семейным обстоятельствам.

В то же время в Wizz Air предполагают, что на первом этапе самолеты не будут заполнены и будет наблюдаться "низкий спрос". Рейсы будут выполнять не каждый день, а два-три раза в неделю. Планируется, что пассажиры будут размещаться в самолете таким образом, чтобы была безопасная дистанция.

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Вена, Wizz Air, лоукостер, Венгерский лоукостер.
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