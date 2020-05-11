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Tesla будет судиться с властями Калифорнии из-за карантинных ограничений

Tesla будет судиться с властями Калифорнии из-за карантинных ограничений
02:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламида.

Американский производитель автомобилей и электроэнергии - компания Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламида с требованием возобновить работу закрытого из-за карантина завода в городе Фримонт. Об этом сообщает Радио Свобода.

Основатель компании Маск пригрозил перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в другой штат.

На днях компания планировала, что по крайней мере 30 процентов сотрудников выйдут на работу с 8 мая, однако это не удалось сделать. Компания Tesla уверяла, что разработала детальный план возвращения к работе, предусматривающий перегородки рабочей зоны, температурный контроль, требования к средствам защиты, строгие протоколы по дезинфекции.

Власти округа Аламида заявила о действии карантина минимум до конца мая, указав, что только критически важным предприятиям позволят работать. Сначала администрация округа заявила, что не считает Tesla таким важным для жизнедеятельности бизнесом. После того, как Маск заявил, что вопрос, сохранит ли Tesla свою фабрику в Фримонте, будет зависеть от того, "как к Tesla отнесутся в будущем", власти округа заявили, что вместе с компанией разрабатывают план обеспечения безопасности для тысяч сотрудников фабрики. Чиновники выразили надежду, что достичь соглашения удастся в ближайшее время.

На сегодня в США подтвержден 1 309 541 случай COVID-19, почти 79 тысяч человек умерли.

Миллиардер Маск ранее называл панику из-за коронавируса "глупостью", а введенные властями карантинные меры "фашизмом".

Напомним, акции Tesla упали приблизительно на 13 млрд долларов из-за твитов Илона Маска.

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США, Калифорния, Суд, Tesla, Илон Маск, Covid-19.
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