Швеция одобрила прохождение через свою зону газопровода Baltic Pipe

Новости Бизнеса:7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали газопровода Baltic Pipe через исключительную экономическую зону королевства.

Проект строительства газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, которым Варшава надеется заменить поставки газа "Газпрома", получил последнее согласование: 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали через исключительную экономическую зону королевства.

Как отмечает польский газотранспортный оператор Gaz-System, протяженность шведского участка составляет 85 км. Общая протяженность морской магистрали составляет 275 км.

Ранее полный набор разрешений был получен в Дании и Польше. Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem. Проект профинансирован Еврокомиссией на 266,8 млн евро.

Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м - из Польши в Данию.

Польская газовая компания PGNiG уже участвует в 31 лицензии на норвежском шельфе. Доказанные запасы PGNiG на норвежском шельфе составляют 200 млн баррелей нефтяного эквивалента.