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Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля
12:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С 1 июля авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов, с рядом новых правил для пассажиров.

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными, отмечают в компании. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

С середины марта, когда вступили в силу ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19, Ryanair осуществляет ежедневно лишь 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и Европой.

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"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Акции Ryanair прибавляют 2,3% на торгах во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 38%.

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Рейсы, Авиакомпания, Ryanair, Авиаперевозчик.
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